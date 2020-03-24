РИАМО - 24 мар. В Подмосковье могут создать крупный центр паллиативной помощи, который будет оказывать медицинские и социально-психологические услуги, а также обучать специалистов, сообщил основатель Московского областного хосписа для детей, протоиерей Александр Ткаченко.

«Я очень хочу построить в Московской области большой центр паллиативной помощи. Мы сейчас обсуждаем с правительством области, какой из объектов мы можем взять для реконструкции под открытие там еще одного стационара хосписа, который, помимо оказания медицинских услуг, будет еще и центром обучения специалистов и в том числе будет направлен на оказание социально-психологических услуг членам семьи», - сказал Ткаченко в интервью телеканалу «360».

Он отметил, что хоспис в Домодедове располагает современным отечественным оборудованием и высококвалифицированными кадрами.

Протоиерей также пояснил специфику работы медперсонала в детском хосписе - здесь врачи и медсестры не носят белую одежду, как в обычных поликлиниках, чтобы не вызывать у ребят негативных эмоций. Процедуры делаются безболезненно, в игровой форме.

Подмосковный хоспис получает поддержку от наследника династии Романовых - князя Георгия Романова. Он основал Императорский фонд исследования онкологических заболеваний и возглавляет Фонд продовольствия «Русь», который теперь будет снабжать детей в подмосковном хосписе молочными продуктами.

Как отметил князь, благотворительная деятельность всегда была важна для дома Романовых.

«Было очень важно, чтобы семья Романовых сегодня, в XXI веке, могла бы поддерживать (нуждающихся - ред.)», - сказал он.

Московский областной детский хоспис открылся в августе 2019 года в стенах восстановленной усадьбы Пржевальского в Домодедове. Этот хоспис стал вторым государственным стационарным учреждением детской паллиативной помощи в России.