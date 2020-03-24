РИАМО - 24 мар. Подмосковный государственный хоспис для детей активно делится с российскими регионами своим опытом работы с маленькими пациентами, их родителями и другими службами, сообщил основатель Московского областного хосписа для детей, протоиерей Александр Ткаченко.

«Опыт детского хосписа в Московской области - это опыт, который уже востребован в регионах. Уже сюда приезжают учиться и знакомиться с этим опытом представители министерств здравоохранения из других регионов. И нам есть что им рассказать», - сказал Ткаченко в интервью телеканалу «360».

Он уточнил, что детский хоспис в Домодедове делится нюансами ведения нормативной документации, опытом взаимодействия с другими лечебными учреждениями, подходами к маршрутизации пациентов и оказания им помощи на дому.

Ткаченко добавил, что помимо медицинского оборудования, в домодедовском хосписе есть разнообразные игрушки, приставки, а также мощный игровой компьютер, подаренный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Строительство детского хосписа стало очень важным личным проектом губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. После того, когда я рассказал ему об этом проекте, он настолько активно включился - не только мобилизовал все соответствующие службы <...>, он стал лично интересоваться и лично участвовать в приобретении этого оборудования, которое было бы невозможно купить за счет средств бюджета», - сказал Ткаченко.

По его словам, хоспису помогает большое количество волонтеров, прошедших специальную подготовку, в том числе с детьми занимаются педагоги, вышедшие на пенсию. Кроме того, для ребят регулярно выступают известные пианисты. Сотрудники хосписа не только оказывают медицинскую помощь детям, но и морально поддерживают их родителей.

Детский хоспис открылся в Домодедове в августе прошлого года. Он стал вторым государственным стационарным учреждением детской паллиативной помощи в России.