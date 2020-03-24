РИАМО - 24 мар. Более 300 юных жителей Подмосковья с серьезными заболеваниями получают паллиативную помощь, десять из них живут в детском хосписе в Домодедове, сообщил основатель Московского областного хосписа для детей, протоиерей Александр Ткаченко.

«В хосписе в Домодедове сейчас находится десять детей. Всего в Московской области более 300 детей сейчас находятся под нашим наблюдением. Детский хоспис в Домодедове является координационным центром, сюда поступает информация обо всех пациентах, нуждающихся в паллиативной помощи во всей Московской области. Здесь разрабатывается программа индивидуального ухода за каждым из них», - сказал Ткаченко в интервью телеканалу «360».

Он добавил, что из домодедовского хосписа координируется работа выездных паллиативных бригад в других муниципалитетах Подмосковья. И хоспис, и выездные бригады являются частью государственной системы здравоохранения и получают финансирование из областного бюджета. Также эти структуры поддерживаются благотворителями. Для пациентов паллиативная помощь бесплатна.

Детский хоспис в Домодедове открылся в августе прошлого года. Он стал вторым государственным стационарным учреждением детской паллиативной помощи в России.

Московский областной детский хоспис располагается в стенах восстановленной усадьбы Пржевальского. Палаты здесь организованы таким образом, чтобы с детьми могли проживать их родители.