РИАМО - 24 мар. В Сергиево-Посадской больнице врачи оказали хирургическую помощь пациентке, у которой обнаружили фрагмент катетера порт-системы в правом желудочке сердца, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в медучреждение с очень низким артериальным давлением и жалобами на сильную боль в сердце. Состояние пациентки стабилизировали, после чего направили ее на операцию для замены венозной порт-системы.

«Во время операции обнаружили фрагмент катетера порт-системы, который переместился в полость правого желудочка сердца с переходом на правое предсердие. Нахождение инородного тела в желудочке грозило женщине серьезными последствиями – воспалением внутренней оболочки сердца», – сказал главный врач Сергиево-Посадской больницы Александр Сумин.

Он добавил, что при тяжелом течении этой болезни нередко возникает порок сердца, который, в свою очередь, может довести до сердечной недостаточности.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.