РИАМО - 24 мар. «НПО «ДНК-Технологии» из наукограда Протвино, которое специализируется на производстве оборудования для лабораторной диагностики методом полимеразной цепной реакции, увеличило выпуск систем диагностики, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как сообщил заместитель председателя правительства Вадим Хромов, в связи с распространением коронавирусной инфекции «ДНК-Технологии» увеличили выпуск наиболее востребованных систем диагностики – амплификаторов детектирующих ДТпрайм и ДТлайт, которые позволяют выявить результаты ПЦР (полимеразной цепной реакции) в режиме реального времени.

«Данный метод является наиболее эффективным при решении молекулярно-генетических задач в области диагностики инфекционных заболеваний. Компания с начала 2020 года отгрузила в два раза больше приборов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: порядка 140 систем диагностики», – отметил Хромов.

По его словам, амплификаторы ДТпрайм, термостаты и ПЦР-боксы, произведенные «ДНК-Технологией», были поставлены в лаборатории противочумного центра Роспотребнадзора. Оборудование также поставляется в региональные Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН), в клинические региональные и муниципальные больницы, в частные диагностические центры.

«География российских поставок – от Санкт-Петербурга до Владивостока. Кроме того, приборы «ДНК-Технологии» уже экспортируются в Испанию, Испанию, Австралию, Италию, Австрию и другие страны по всему миру», – подчеркнул Хромов.

Заявки на оборудование продолжают расти от российских и зарубежных медицинских учреждений. Компания увеличила часы работы производства в будни, а также в выходные дни для удовлетворения спроса.