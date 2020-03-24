РИАМО - 24 мар. Госадмтехнадзор Подмосковья вынес свыше 2,1 тысячи постановлений на устранение нарушений чистоты и благоустройства, все нарушения отработаны в срок, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В муниципалитетах с населением более 200 тысяч за текущий год лучше всего поработали административные комиссии в Красногорске, Химках и Орехово-Зуеве. Каждая из вышеуказанных АТК пресекла около 150 нарушений чистоты и порядка», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Баженов добавил, что большую работу по устранению нарушений проделали в Солнечногорске (193 нарушения), Серпухове (62 нарушения), Долгопрудном (48 нарушений), Клину (41 нарушение), Дмитрове (40 нарушений).

Среди небольших муниципалитетов эффективнее всего с начала года работа проводилась в городских округах Павловский Посад, Дубна, Протвино, Лыткарино, Луховицы, Лосино-Петровский, Серебряные Пруды, Шатура и Волоколамском городском округе. В данных округах устранили более 30 нарушений чистоты в каждом.

Административные комиссии создали в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года. Их целью стало выявление и пресечение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.