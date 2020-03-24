РИАМО - 24 мар. В период карантина жители Подмосковья обязаны соблюдать меры безопасности и проявлять бдительность в ходе поквартирных рейдов, которые проводят полицейские, представители Роспотребнадзора и медработники, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Министерство здравоохранения Подмосковья регулярно обновляет списки граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. На этой основе формируются списки тех граждан, которые находились в контакте с лицами, зараженными Covid‑2019. В рамках рейдов устанавливаются места нахождения граждан, находившихся в контакте с заболевшими, и проводятся необходимые медицинские исследования.

«Жители Подмосковья должны с пониманием отнестись к подобным рейдам, так как данные меры принимаются исключительно для безопасности самих граждан, а также здоровья близких им людей», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что гражданам необходимо проявить бдительность и помнить, что сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель визита.

«Для уточнения информации о проведении соответствующих мероприятий и подтверждения личности сотрудников полиции можно позвонить в местный отдел полиции», – подчеркнул Каратаев.

Номер телефона территориального подразделения можно посмотреть на сайте ГУ МВД России по Московской области или по ссылке.

Минздрав региона ранее запустил сайт, посвященный профилактике коронавируса. На информационной странице можно получить все необходимые сведения о коронавирусе, о мерах, которые предпринимают власти Подмосковья для недопущения распространения инфекции, как вызвать врача на дом, также на сайте можно узнать ответы на актуальные вопросы.

Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания. Два пациента выписаны из больницы после выздоровления.

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