РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории городской клинической больницы Мытищ ответит на вопросы о родах в онлайн-формате в среду, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Что нужно знать о послеродовом периоде в родильном отделении и дома? Ответы на этот и другие вопросы вы можете услышать 25 марта. Заведующий акушерским физиологическим отделением, врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории Алексей Лукаев ответит на все ваши вопросы», - говорится в сообщении.

Вопросы можно присылать в директ-сообщения Instagram-аккаунта МГКБ и писать в комментарии к посту.