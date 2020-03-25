РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Дом культуры «Красная горка» городского округа Мытищи в среду проведет мастер-класс по росписи одежды в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

В период с 17 марта по 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции филиал ЦКД «Марфино» Дом культуры «Красная горка» перевел занятия в клубных формированиях на дистанционную форму.

«Мы продолжаем дистанционное обучение в нашем Доме культуры. В среду в профиле Instagram мы опубликуем мастер-класс по росписи одежды. Для первого урока, чтобы потренироваться, можно взять старую вещь, простынь, тканевую салфетку, футболку. Она должна быть белого цвета, так как цветные или темные вещи требуют нанесения грунта-основы и предварительно постирана, чтобы ткань дала усадку и рисунок впоследствии не деформировался», - говорится в сообщении.

Для урока понадобятся следующие материалы: краски по ткани/текстилю красного, черного или зеленого цвета, две синтетические плоские кисти - большая, размером около 16 миллиметров и тонкая до 3 миллиметров, емкость для воды, палитра (тарелочка), подложка (картон/двп, обернутый пищевой пленкой), либо стекло.

«Для мастер-класса также необходима пищевая пленка, салфетки сухие, влажные и зажимы канцелярские, чтобы закрепить футболку на подложке. При необходимости можно использовать фартук», - добавляется в материале.