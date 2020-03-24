РИАМО - 24 мар. Муниципальный земельный контроль не будет проводить проверки на территории Подмосковья до 1 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В эти сроки земельные контролеры прекращают плановые проверки и внеплановые проверки исполнения предписаний в отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - сказала региональный министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Она добавила, что проверки будут проводится только в тех случаях, когда причинен вред здоровью и жизни граждан, или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Осмотры территорий продолжатся, при выявлении нарушений контролеры будут предупреждать нарушителей.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, учебные учреждения перешли на дистанционное обучение, запрещены мероприятия численностью более 50 человек.

Ведомства и компании ограничивают посещения граждан и переходят на онлайн-обслуживание. Так, «Мособлэнерго» приостановило работу центров обслуживания клиентов, областное управление ФАС могут посещать только те, кто участвует в заседаниях комиссии, а МФЦ ввели предварительную запись.