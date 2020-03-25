РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Мытищинская картинная галерея в среду проведет виртуальный тур по выставке художника-керамиста Евгения Дюмина,сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции с 21 марта по 12 апрелявыставочные залы картинной галереи Мытищ закрыли для посещения, работает только художественный салон. На странице галереи в Instagram публикуют онлайн-экскурсии по выставкам учреждения.

«Друзья! Начинаем проводить для вас прямые эфиры в Instagram! 25 марта в 14:00 состоится виртуальная экскурсия Марии Коноваловой по выставке Евгения Дюмина «Живая керамика», - говорится в сообщении.

Евгений Дюмин является членом Союза художников России. В экспозиции выставки «Живая керамика» представлен ряд работ художника, которые выполнены в различных техниках: акварель, керамика, пастель.