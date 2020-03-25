РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар.Жители Подольска смогут принять участие в голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ через «Мобильный избиратель», заявки можно подать со среды в МФЦ округа, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по горокругу Сергей Шведков.

Он отметил, что 22 апреля планируют провести голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

«Это предварительная дата. Однако с 25 марта начнут приниматься заявления от тех, кто хочет участвовать в проекте «Мобильный избиратель». В частности, в Подольске заявления можно будет подать через МФЦ, госуслуги, а также в концертном зале администрации. Отмечу, что офисы МФЦ готовы к предоставлению данной услуги, она будет также доступна по предварительной записи», - сказал Шведков.

В МФЦ Подольска 23 марта была проведена тренировка по предоставлению данной услуги.

«Мобильный избиратель» - механизм, позволяющий проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке, а не только по месту постоянной или временной регистрации.