РИАМО - 24 мар. ООО «Компания ИНТЕГРИТА», которое уклонялось от уплаты налогов в особо крупном размере, возместило причиненный ущерб в размере свыше 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

С 2014 по 2016 годы руководство организации, которая занималась оптовой торговлей продовольственными товарами иностранного производства, уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль в размере более 645 миллионов рублей. С учетом начисленных пеней и штрафов общая сумма долга составляла более 1,03 миллиарда рублей.

«Следователями СК были приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение имеющейся задолженности. Предприняты усилия к принудительному взысканию денежных средств со счета организации, на который ранее по ходатайству следствия судом был наложен арест», – отмечается в материале.

В итоге в бюджетную систему государства была перечислена вся имеющаяся задолженность. В настоящее время по уголовному делу продолжается расследование.