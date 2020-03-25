РИАМО - 25 мар. В управлении Росреестра по Московской области в среду состоится горячая телефонная линия, которая будет посвящена вопросам противодействия коррупции, а также прохождения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Специалисты подмосковного Росреестра дадут гражданам разъяснения по следующим вопросам: порядок прохождения конкурса; этапы и сроки конкурса; вопросы противодействия коррупции; порядок приема заявлений граждан о коррупционных проявлениях», – говорится в сообщении.

На эти и другие вопросы граждан ответят специалисты государственной службы и кадров управления Росреестра по Московской области с 14:00 до 16:00. Сотрудники ждут вопросы граждан по телефону: 8 (499) 148-92-70.