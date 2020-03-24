РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 мар. В подмосковном Подольске единороссы в ходе рейда выявили ряд свалок и навалы мусора, большинство из них находится на санкционированных местах для сбора мусора, перечень выявленных недостатков направили региональному оператору ООО «МСК-НТ», сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» в марте 2020 года подольские партийцы провели рейд по выявлению незаконных свалок и навалов мусора на территории городского округа Подольск.

«В ходе мониторинга обнаружили, что подавляющее большинство навалов мусора находится на контейнерных площадках, адреса которых внесены в соответствующий реестр и являются санкционированными местами, предназначенными для размещения контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов. Перечень выявленных недостатков направлен в адрес регионального оператора ООО «МСК-НТ», – говорится в сообщении.

Установили, что навалы отходов на контейнерных площадках образуются вследствие замены региональным оператором ООО «МСК-НТ» бункеров на емкости меньшего объема. Кроме того, на контейнерных площадках наблюдаются сбои с графиком вывоза ТКО регоператором. Вывоз производится не ежедневно, вокруг установленных контейнеров происходит перенакопление отходов, в том числе крупногабаритных, так как не заключены договоры между региональным оператором и жителями частного сектора на вывоз крупногабаритных отходов. При таких условиях подрядным организациям не представляется возможным осуществить уборку территории, так как не во что складировать мусор.

В мероприятии приняли участие член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Георгий Унгурян и член совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Гребенюк.

Партийный проект «Чистая страна» призван решать экологические проблемы, с которыми жители сталкиваются в повседневной жизни. Одна из его основных задач – прийти к современному цивилизованному обращению с твердыми коммунальными отходами. Проект выявляет существующие проблемы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов, и стремится предотвратить попадание вторичных ресурсов в окружающую среду.