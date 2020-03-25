РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Из-за ремонтных работ в среду не будет холодной воды в домах №№11 и 13 на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать пятого марта с 9:00 и до окончания работ в микрорайоне Железнодорожный на улице Маяковского в домах №№11 и 13 будет временно приостановлена подача холодного водоснабжения для проведения работ по переврезке во вновь построенный водопровод» – говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за временные неудобства.