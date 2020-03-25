РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мар. В ряде домов на Дзержинской улице и площади Святителя Николая в Дзержинском в среду отключат электричество из-за ремонтных работ на подстанции, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и гости города, сообщаем вам, что в связи с аварийными работами на подстанции 25 марта в ряде домов на улице Дзержинской и площади Святителя Николая будет отключение электроэнергии», - говорится в сообщении.

Электричества не будет с 9:00 до 18:00. Свет отключат в домах №№6, 6А на площади Святителя Николая и в домах №№8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 на Дзержинской улице.