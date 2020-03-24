РИАМО - 24 мар. Сельхозпроизводители приступили к полевым работам в 10 округах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Аграрии 10 городских округов региона приступили к работам по подкормке озимых зерновых культур и многолетних трав. По состоянию на 23 марта подкормлено более 10,5 тысячи гектраров озимых зерновых культур, это около 13% к посевной площади, и 3,5 тысячи гектаров многолетних трав, что составляет 4,2% от запланированных», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин

Министр подчеркнул, что ранняя подкормка – это экономически оправданный агроприем. Также он отметил, что наиболее активно работы ведут сельхозпредприятия городского округа Зарайск, здесь подкормку зерновых осуществили на четырех тысячах гектаров, многолетних трав – на 3,2 тысячи гектаров.

В Серебряных Прудах подкормку озимых произвели на площади 2,3 тысячи гектаров, а многолетних трав на площади 3,5 тысячи гектаров. По подкормке трав лидирует Домодедово – 10,5 тысячи гектаров.

Глава ведомства рассказал, что в Луховицком округе провели подкормку зерновых на 2,3 тысячи гектаров, а трав – на 2,2 тысячи гектаров. Он выделил городские округа: Озеры, Серпухов, Чехов, Лотошинский и Раменский.

В течении двух недель весенние полевые работы начнутся во всех округах Московской области.

Разин заключил, что из-за теплой зимы увеличится количество насекомых, вредителей и возбудителей заболеваний у растений, поэтому перед руководителями сельхозпредприятий области поставлена задача по недопущению снижения общих посевных площадей.