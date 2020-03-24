РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. На пустыре в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска произошло возгорание покрышек и строительного мусора, угрозы распространения огня нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В микрорайоне Кузнечики на площади около 70 квадратных метров на пустыре горят покрышки и строительный мусор. В данный момент на месте работает пожарная техника. Угрозы распространения огня нет», - сказал сотрудник.



По его словам, к 19:30 возгорание локализовали.