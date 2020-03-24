РИАМО - 24 мар. Из-за угрозы распространения коронавируса правительство РФ поручило всем регионам временно закрыть для посещения клубы, кинотеатры и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе, сообщает «Интерфакс».

«Оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России рекомендует региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры», – говорится в сообщении.

Также рекомендовано ввести запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания.

Кроме того, субъектам РФ поручено изучить возможность переоборудования подведомственных им санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания помощи заболевшим гражданам.

В России на сегодняшний день зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, 22 пациента выздоровели.

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