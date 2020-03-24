РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В офисах МФЦ подмосковного Подольска с 26 марта временно прекратят предоставлять услуги по мерам соцподдержки, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по горокругу Сергей Шведков.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 26 марта офисы МФЦ округа перейдут на новый режим работы по предварительной записи. На период ограничительных мер будут работать 4 офиса, а запись будет осуществляться по телефону. Помимо этого, горожане в возрасте старше 65 лет смогут получать услуги на дому.

«По постановлению губернатора Московской области в этот период все услуги министерства социального развития Московской области, связанные с мерами соцподдержки, не будут предоставляться через МФЦ. Следует отметить, что те услуги, которые действуют в настоящее время, сохраняться и будут переоформлены автоматически. Горожанам, особенно пожилого возраста, следует это учесть», - сказал Шведков.

Он отметил, что на время ограничительных мер в МФЦ будет работать колл-центр, а ряд сотрудников будут оказывать услуги на дому.

«В колл-центре округа в настоящее время работает 6 человек, но мы планируем количество сотрудников увеличивать по мере необходимости. Жителей старшего возраста я прошу по мере возможности воздержаться от получения услуг на дому, так как это нарушит самоизоляцию и может быть риском», - пояснил Шведков.