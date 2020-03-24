РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Права более 200 дольщиков обеспечили с введением в эксплуатацию домов в деревне Пирогово городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Во вторник министерство жилищной политики региона выдало разрешения на ввод в эксплуатацию домов №№9 и 20 в ЖК «Пироговская Ривьера».

«На данный момент дома №№9 и 20 по адресу: городской округ Мытищи, деревня Пирогово, ЖК «Пироговская Ривьера», рассчитанные на 599 квартир, введены в эксплуатацию. Обеспечены права 212 дольщиков», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Первоначальный срок ввода жилого комплекса был запланирован на 2016 год, но не был соблюден застройщиком ООО «КомфортИнвест». В связи с низкими темпами строительства объект был взят на контроль правительства Московской области.