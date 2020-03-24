РИАМО - 24 мар. В Москве усилены меры профилактики для защиты от коронавирусной инфекции при работе с бездомными людьми, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Кроме ежедневного измерения температуры, в Центре социальной адаптации (имени Е.П. Глинки - ред.) и его филиалах организован ежедневный медосмотр находящихся там людей, производится обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа и ежедневная дезинфицирующая уборка», – говорится в сообщении.

С подопечными также ведется разъяснительная работа о мерах профилактики разных заболеваний, а также выдают антисептики для рук. Сотрудники «Социального патруля» продолжают оказывать помощь бездомным людям. Их доставляют в пункты обогрева, снабжают чистой одеждой, едой, дают возможность помыться.

При контакте с бездомным социальные службы уделают пристальное внимание его самочувствию. В частности, на площадях у вокзалов, где находятся мобильные пункты, у обратившихся измеряют температуру и, при необходимости, вызывают скорую помощь. В случае опасных симптомов человека госпитализируют даже без предоставления документов с его стороны.

Работа по социальной адаптации в центре имени Глинки не приостановлена. Продолжается прием и обустройство новых подопечных, сотрудничество с некоммерческими организациями.

При выездах представителям «Социального патруля» выдаются маски, а в помещениях центра и его отделениях усилены меры по поддержанию чистоты.

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