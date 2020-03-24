РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Огнеборцы ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажного дома в Залинейном микрорайоне Подольска, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«24 марта в 13:03 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, улица Машиностроителей, дом №26А, квартира 1. В 13:44 ликвидировали пожар. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.

По его словам, всего использовали три единицы техники и привлекли 11 человек.