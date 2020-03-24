РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Свыше 100 новых рабочих мест создали на крупных предприятиях подмосковной Балашихи в феврале текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В Балашихе ведется активная работа по развитию городских предприятий. Привлекаются инвестиции, увеличиваются производственные мощности. В феврале текущего года в городском округе было создано 102 новых рабочих места», - сказала заместитель главы администрации городского округа Анна Божухина.

Она добавила, что новые рабочие места появились на заводе «Рубин», в научно-исследовательском технологическом институте имени П.И. Снегирева и на других предприятиях.

В феврале 2020 года в экономику Балашихи было привлечено 684 миллиона рублей без учета жилищного строительства и бюджетных инвестиций.