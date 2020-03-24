РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Количество человек, обратившихся в офисы МФЦ Подольска, значительно увеличилось за последнюю неделю, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по горокругу Сергей Шведков.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 26 марта офисы МФЦ округа перейдут на новый режим работы по предварительной записи. На период ограничительных мер будут работать 4 офиса: на улицах Кирова, Высотная, а также в микрорайоне Климовск на улицах Заводская и Железнодорожная.

«Запись будет осуществляться по телефону: 8(800)550-50-30, после чего горожанам нужно будет набрать дополнительные номера для каждого офиса. Могу отметить, что в последнюю неделю, с 16 по 24 марта, значительно увеличился наплыв посетителей МФЦ. Так, количество обратившихся достигло более 2 тысяч человек (по МФЦ округа). При этом в центральном офисе на улице Кирова в пиковый период количество обратившихся доходило до 1,3 тысячи человек. Ожидается, что в период ограничительных мер поток посетителей по предварительной записи уменьшится», - сказал Шведков.

Он отметил, что в настоящее время в МФЦ горожане могут получить свыше 300 федеральных, региональных и муниципальных услуг. Наиболее распространенными являются услуги, касающиеся недвижимости, ипотеки, субсидирования и соцподдержки.