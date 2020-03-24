РИАМО - 24 мар. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении Рафиса Галимова и Руслана Ибрагимова, которых обвиняют в поджоге кабинета Никулинского районного суда на западе Москвы, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 6 февраля этого года Ибрагимов по поручению Галимова совершил поджог кабинета суда. Пожар был немедленно ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал.

«Проведенными судебными экспертизами, в том числе пожарно-технической, определен причиненный преступлением ущерб, а также установлены иные значимые для дела обстоятельства. В ходе предварительного следствия один из соучастников признал вину в инкриминируемых деяниях полностью, второй – частично», - сказала Иванова.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет отправлено в суд.