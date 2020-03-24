РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Врачи городской клинической больницы Мытищ спасли пациента с гангреной ноги, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В городскую клиническую больницу Мытищ поступил 50-летний пациент с начинающейся гангреной левой ноги. У мужчины прогрессирующий сахарный диабет и атеросклероз сосудов. В результате диагностики выяснилось, что болезнь прогрессирует, кровообращение нарушено, и пациент может потерять обе ноги.

«Было принято решение провести аорто-бедренное шунтирование. Операция длилась 7 часов. Это открытое хирургическое вмешательство, достаточно сложное, поскольку нам пришлось организовать доступ в брюшную полость, отодвигая внутренние органы, чтобы получить возможность доступа к сосудам на позвоночном столбе. Дойдя до них мы закрепили искусственный сосуд - шунт. Его прикрепили так, чтобы кровь поступала в обе ноги, тем самым мы восстановили нормальный кровоток в артериях и сохранили обе ноги», - сказал лечащий врач и сердечно-сосудистый хирург Михаил Пырля.

Врачи успешно провели сложную операцию, сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.