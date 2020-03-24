РИАМО - 24 мар. Экспертный совет Всероссийского союза потребителей Росконтроль протестировал пять популярных марок овсяного печенья, все образцы прошли проверку, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Было оценено качество печенья марок «Хватай-ка!», «Посиделкино», «Полет», «Руспродукт» и «ВкусВилл», — отмечается в материале.

Проверку на безопасность, по словам специалистов, прошли все образцы. Меньшее содержание сахара выявили в печенье «Руспродукт», большее – в печенье марки «Полет».

По количеству жира требования тоже не были нарушены, но эксперты уточнили, что в печенье «Хватай-ка!», «Посиделкино» и «Руспродукт» меньше всего жира и оно подойдет для тех, кто держит пост.

Все марки печенья получили одобрение ведомства.