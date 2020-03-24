РИАМО - 24 мар. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину на юге Москвы, который удерживал в заложниках свою жену, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома в Шипиловском проезде пьяный мужчина, угрожая кухонным ножом, насильно удерживает в заложниках свою жену.

«В ходе штурма сотрудники СОБР задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний хозяин квартиры», - говорится в сообщении.

Женщина не пострадала. Мужчину доставили в полицию.