РИАМО - 24 мар. Около 200 садоводов и дачников приняли участие в онлайн-трансляции по дачным вопросам в рамках проекта «Цифровые СНТ Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

На имущественные вопросы в прямом эфире Instagram-аккаунта Союза дачников Подмосковья ответили замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, замгендиректора Московского областного БТИ по стратегическому развитию Владислав Ефанов и начальник экспертного управления Московского областного БТИ Михаил Лигай.

«Представителей СНТ интересовали вопросы проведения цифрового голосования в СНТ, регистрации земель общего пользования, лицензирования скважин на землях общего пользования, заброшенных земельных участков и прописки в СНТ», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, новый проект «Цифровые СНТ Подмосковья» – это еще один способ помочь жителям в решении их имущественных вопросов.

«Каждую неделю представители госструктур будут выходить в эфир и говорить на актуальные темы, а также отвечать на вопросы, направленные на электронную почту и в личных сообщениях соцсетей. К первой трансляции присоединились порядка 200 человек, которые активно задавали вопросы во время эфира. Мы будем продолжать онлайн-встречи, чтобы каждый житель области мог получить квалифицированный ответ в той или иной ситуации», – отметила Адигамова.

Как рассказал первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, «Цифровые СНТ Подмосковья» – это комплексный проект, который включает страницы в социальных сетях и Telegram-канал «Союз дачников Подмосковья», где будут публиковаться последние новости земельно-имущественной сферы и практическая информация для садоводов и дачников, интернет-портал для электронного документооборота и голосования на общих собраниях, а также единый реестр всех СНТ с привязкой к карте Подмосковья.

Генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин отметил, что социальные платформы прочно закрепились в повседневной жизни. Переход в онлайн сокращает дистанцию, позволяет быстрее решать вопросы и акцентирует внимание на том, что действительно важно для дачников.

Очередная трансляция в Instagram-аккаунте Союза дачников Подмосковья (@souzdachnikov) на тему «Электронное голосование в СНТ» пройдет в четверг, 26 марта, в 14:00. Прислать вопросы можно на email: souzdachnikov@mail.ru.