РИАМО – 24 мар. Международный олимпийский комитет (МОК) и Организационный комитет Олимпийских игр – 2020 в Токио опубликовали заявление о переносе летней Олимпиады на следующий год, сообщает Газета.ru.

Такая мера была принята из-за распространения в мире коронавируса. По мнению организаторов, только с помощью такого решения можно обеспечить безопасность здоровья спортсменов и зрителей.

«В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к выводу, что Игры должны состояться уже после 2020 года, но не позднее лета 2021 года», – говорится в сообщении.

Олимпиада – 2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 8 августа.

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