РИАМО - 25 мар. Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал показатели выручки торговых компаний-клиентов банка в марте и выяснил, что в некоторых сегментах зафиксирован многократный рост наличной денежной выручки по сравнению с февралем, говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

«За первые 23 дня марта россияне потратили супермаркетах на 20-30% больше наличных, чем за весь февраль. Причем рост наличной выручки наблюдается во всех сегментах – от премиальных супермаркетов, до магазинов у дома», – отмечается в материале.

Схожая динамика и по выручке аптек: здесь рост наличной выручки наблюдается также примерно на треть. Медицинские центры, напротив, недосчитались средств – падение выручки порядка 18% по сравнению с февралем.

Перевод сотрудников многих компаний на удаленную работу, а также скачок курса доллара дал значительный прирост выручки у магазинов электроники. При этом клиенты МКБ увеличили и безналичные траты: на 51% увеличились расходы в гипермаркетах, еще больше – на 70% – увеличились расходы на аптеки.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране клиенты многих банков, включая МКБ, стали чаще расплачиваться картой. Но значительное количество граждан продолжают активно использовать наличные, в марте они стали еще больше тратить в магазинах», – отметил заместитель директора департамента развития альтернативных каналов обслуживания МКБ Глеб Забелин.

По его словам, сейчас уместно говорить не о сокращении наличных в рознице, а о резком увеличении, особенно в отдельных сегментах.