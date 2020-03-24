РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Полицейские задержали москвича, подозреваемого в краже планшета и денег из дома в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 32-летней местной жительницы о том, что в комнате дома на Заводской улице в микрорайоне Климовск неизвестный присвоил ее денежные средства и планшетный компьютер. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 19 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 60-летнего жителя Москвы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата)», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.