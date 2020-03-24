РИАМО - 24 мар. В инфекционной больнице в поселении Вороновское ведется монтаж стен и перекрытий в блоках общежитий, организованы прямые поставки стройматериалов, конструкций, изделий, инженерного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Всего в рамках проекта будет возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 корпусов комфортабельных общежитий для временного проживания персонала. В блоках общежития монтируются стеновые панели и плиты перекрытий», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что для подрядных организаций поставили задачу до конца недели смонтировать все металлоконструкции. Обеспечены прямые поставки стройматериалов и нужного оборудования. Новая больница не будет временной, срок службы ее корпусов рассчитан на несколько десятилетий.

«Мощность больницы составит 500 коек с возможностью расширения до 656 коек и трансформации каждой койки под реанимационную. Системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичны, воздух будет проходить процедуру обеззараживания на входе и выходе в каждую палату», – подчеркнул Бочкарев.

На сегодняшний день объемы строительства медцентра выполнены на 40%.

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