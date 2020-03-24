РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников установили 16 новых лавок, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В первом квартале 2020 года по просьбам жителей сотрудниками ООО «Акварель» проведена замена лавочек у входных групп домов №№21 и 24 микрорайона Белая Дача в количестве 16 штук», - говорится в сообщении.

До 1 мая планируется заменить еще 8 лавок по адресам: 2-й Покровский проезд, дома №№2 и 4 корпус 1.