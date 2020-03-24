РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. В подмосковной Балашихе разыскивают Алексея Борисова, который 20 марта вышел из дома и пропал, сообщается на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Пропал 38-летний Алексей Евгеньевич Борисов, городской округ Балашиха, Московская область. Двадцатого марта вышел из дома и не вернулся», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в черную кожаную куртку с мехом, черные спортивные брюки, черные ботинки, черную спортивную шапку. Нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.