РИАМО - 24 мар. Компанию «Химки-Молжаниново» оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Компания убирала снег с территории аэропорта Шереметьево. Вместо того, чтобы отправить отходы на законное место размещения, работники компании свалили грязный снег с остатками нефтепродуктов на земельном участке около аэропорта.

«По итогам административного расследования предприятие-нарушитель оштрафовано на 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Минэкологии Подмосковья подготовило проект поправок в закон Московской области «О благоустройстве в Московской области» с предложением установить административную ответственность за складирование снега вне специально отведенных для этого мест.