РИАМО - 24 мар. Рабочие закончили бетонирование основных конструкций эстакады транспортной развязки на МКАД на пересечении с Волоколамским шоссе, новая эстакада будет шире старой, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Протяженность строящейся эстакады составляет 90 метров. Уже завершены все монолитно-бетонные работы, завершается монтаж барьерных ограждений и опор освещения, ведутся гидроизоляция плиты и подготовка к укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия.

«Эстакада расположена на внутренней стороне МКАД, она стала шире старой эстакады, обеспечит движение как по прямому ходу МКАД, так и по боковому проезду», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Согласно проекту, будут построены три эстакады: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе (210 метров), разворотная эстакада (Э2) с внутренней стороны МКАД на внешнюю (420 метров); направленный левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра (Э3) (507 метров).

Кроме того, начнется строительство боковых проездов вдоль МКАД (2,8 километра), съездов с транспортной развязки (2,4 километра), бокового проезда Волоколамского шоссе и местных проездов (600 метров). Также запланирована реконструкция Волоколамского шоссе (600 метров) и эстакады Э4 (90 метров).