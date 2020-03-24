РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Сотрудники администрации Подольска в микрорайоне Кузнечики провели внезапную проверку дезинфекционной обработки подъездов в многоквартирных домах по шести адресам, санитарное состояние в них хорошее, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник по личному указанию главы Подольска Николая Пестова сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев, Олег Матросов и Алексей Быгаев проверили своевременность и качество дезинфекционной обработки подъездов шести многоквартирных домов. Проверка проводилась внезапно, без предварительного уведомления управляющих компаний.

«Проконтролировали работы в МКД по шести адресам: Армейский проезд, 3, улица Генерала Стрельбицкого, 7, улица Академика Доллежаля, 7/1, 7/2, 9, 29. Домами управляют компании ООО «Антей+», ООО «СпецКоммунПроект», ООО «УК Август ЖКХ», ООО «Центр ЖКУ». Ко времени проверки в подъездах указанных домов дезинфекция уже была проведена или проводилась в присутствии проверяющих. Графики вывешены во всех подъездах. Санитарное состояние проверенных подъездов действительно неплохое. Особенно хотелось бы отметить дома №№7/1 и 9 на улице Академика Доллежаля», - говорится в сообщении.

Также представители администрации округа пообщались с жителями. Большинство проживающих поддерживают дезинфекцию мест общего пользования, обработку антибактериальными средствами ручек дверей, кнопок лифтов, поручней лестниц. Об организованной управляющими компаниями работе по дезинфекции знают, но не всегда ее могут наблюдать лично.

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