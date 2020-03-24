РИАМО - 24 мар. Чтобы сохранить семейные отношения в карантине, нужно найти способы переключить внимание с партнера, сообщилапрактикующий психолог Наталья Инченко.

«В обычной жизни у нас есть работа, шоппинг, походы в гости. В условиях изоляции привычные способы недоступны, нужно найти новые. Это может быть онлайн-обучение, которое вы давно хотели пройти, но вам не хватало времени, домашние дела, виртуальные туры по мировым музеям, онлайн-спектакли или книги», — сказала Инченко в эфире радио Sputnik.

Также для сохранения хороших отношений нужно выделить личное пространство и договорится с близкими о времени, когда можно побыть одному. Эксперт подчеркнула, что неважно, где это будет, главное, чтобы вам никто не мешал.

Третье правило, которое позволит избежать кризиса в отношениях, — это совместные увлечения, от просмотра фильмов до приготовления ужина.

Особенно сложно переживают режим изоляции молодожены, семьи с маленькими детьми и пары, у которых уже был разлад в отношениях.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены. Всем, кто прибыл из-за рубежа, нужно соблюдать 14-дневный карантин, при недомоганиях вызывать врача на дом.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 396 тысяч случаев зараженияCovid-2019. Скончались более 17 тысяч заболевших, выздоровели более 103 тысяч пациентов. В России зафиксировано 495 случаев заражения, 22 пациента выздоровели.

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