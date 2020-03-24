РИАМО - 24 мар. Правоохранители задержали в Москве водителя, который нарушил режим карантина, его автомобиль помещен на спецстоянку и будет изолирован от остальных машин, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С владельцем автомобиля полиция проведет беседу.

«Вирус распространяется экспоненциально, то есть чем больше людей болеют, тем большее количество других людей они заражают. Оставайтесь дома, берегите себя и родных», - говорится в сообщении.

В мире уже выявлено свыше 395 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались более 17 тысяч заболевших, выздоровели более 103 тысяч пациентов. В России зафиксировано 495 случаев заражения, 22 пациента выздоровели.

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