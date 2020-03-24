РИАМО - 24 мар. Строители приступили к монтажу фасадов жилого дома, строящегося в Москве в рамках реновации в районе Южнопортовый, новостройку также оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Жилой двенадцатиэтажный дом состоит из 187 квартир. Строительство идет по индивидуальному проекту.

«Уже завершены монолитные работы, ведется монтаж фасадов. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Архитектурный облик формируется системой вентилируемых фасадов бежевого оттенка с комбинированной отделкой из бетонной плитки и металлических панелей с полимерным покрытием яркого салатового и оранжевого цветов

Общая площадь квартир составит более 10 тысяч квадратных метров. В здании опредусмотрены три квартиры для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

На первом этаже объекта будут расположены магазины, аптеки, салоны красоты, кружки для детей.

Новостройку оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.