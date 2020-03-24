РИАМО - 24 мар. ЦППК с 26 марта приостанавливает оформление льготных билетов для школьников Московского региона в связи с вступлением в силу указа мэра Москвы и постановления губернатора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Это мера поможет бороться с распространением коронавируса. Сейчас школы переведены на дистанционное обучение. После того, как занятия в школах возобновятся, у школьников с пятого класса и старше вновь появится возможность оформлять льготные билеты для проезда по Москве и Подмосковью.

«Сейчас ЦППК просит всех учеников ответственно подойти к ситуации и по возможности меньше пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик», - говорится в сообщении.

В свою очередь, компания предпринимает все возможное, чтобы не допустить распространение вируса. На станциях три раза в день проводится влажная уборка, все поверхности, с которыми контактируют пассажиры, протираются дезинфицирующим средством. В туалетных комплексах размещены антисептики для рук. Кроме того, компания проводит ежедневную трехразовую уборку и дезинфекцию в электропоездах. А в самих поездах воздух обеззараживают.

Школьники Москвы и Подмосковья с 21 марта по 12 апреля переведены на дистанционное обучение. Кроме того, с 26 марта по 14 апреля ввели домашний режим для пожилых людей старше 65 лет.

На данный момент по всему миру зафиксировано свыше 395 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России, по последним данным, заболели 495 человек.

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