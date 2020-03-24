РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. С территории Томилинского лесопарка в Котельниках за четыре дня вывезли свыше 20 кубометров мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 21 по 24 марта на территории Томилинского лесопарка по инициативе жителей микрорайонов Силикат и Южный Котельников проведена работа по сбору мусора на территории леса. Сотрудниками управления благоустройства организован вывоз мусора в объеме 20 кубометров», - говорится в сообщении.

Всего за февраль и март из лесопарка вывезли 242 кубометра мусора, в основном это строительные отходы.