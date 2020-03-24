РИАМО-24 мар. Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая» об императрице Екатерине II Великой и ее муже – императоре Петре III, сообщает Газета.ru.

Сериал посвящен русской императрице Екатерине II – урожденной принцессе Софии Фредерике Августе Ангальт-Цербстской. Главную роль в комедийной драме сыграет актриса Эль Фаннинг.

«Супруга, императора Петра III, сыграл Николас Холт. Император в исполнении Холта в тизере, в частности, изобретает парашют – с помощью своего изобретения он спускает с балкона собаку», – отмечается в материале.

Режиссером сериала «Великая» является Мэтт Шэкман. В прокат на сервисе Hulu сериал выйдет 15 мая.

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