РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска 25 марта проконтролируют наличие специальных кресел в автомобилях, перевозящих детей, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Игорь Русаков.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Подольск 25 марта проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Берегите детей, не рискуйте их жизнью», – сказал Русаков.

По его словам, маленькие пассажиры – это одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны на их защиту. Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту, росту и весу ребенка.