РИАМО – 24 мар. Центробанк РФ в рамках мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту на 13,7 миллиарда рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Центральный банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту на 13,3 миллиарда рублей. Объем валюты, проданной Центробанком РФ с расчетами 20 марта, составлял 13,7 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство страны и Центробанк будут снижать волатильность финансового рынка.

ЦБ начал продавать валюту с 10 марта.