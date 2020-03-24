РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 мар. В связи с введением режима повышенной готовности на территории Московской области и принятием мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции жителям Люберец рекомендуют пользоваться дистанционными сервисами «Мособлгаза», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В большинстве случаев абонентам не обязательно физически приходить в офис предприятия: в личном кабинете клиента доступно 60 услуг. Через личный кабинет клиента можно произвести самые необходимые операции: передать показания приборов учета и оплатить за газ без комиссии. Личный кабинет клиента также доступен в формате мобильного приложения­, в котором поддерживается оплата с помощью Apple Pay и Google Pay», – говорится в сообщении.

Также услуги можно оплатить с помощью онлайн-сервисов банков и электронные платежные системы. Помимо этого, по всем вопросам можно связаться со специалистами «Мособлгаза» по телефону единой для всех филиалов горячей линии: 8(800)200-24-09, которая принимает звонки в следующем графике: понедельник – четверг – 9:00-18:00, пятница – 9:00-16:45.

Аварийные бригады «Мособлгаза» находятся в полной готовности и отрабатывают заявки в штатном режиме. В случае запаха газа незамедлительно звоните в круглосуточную аварийную службу организации по телефонам 104 или 112.