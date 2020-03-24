РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 мар. Должника с неоплаченным штрафом более 500 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения выявили в Балашихе в ходе совместного рейда сотрудники Госавтоинспекции и представители отдела Федеральной службы судебных приставов по городскому округу, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Инспекторы ГИБДД останавливали машины с целью профилактической проверки, а судебные приставы смотрели по базе данных, не числится ли за водителем долг.

«В ходе проведения профилактического рейда проверили 45 водителей, выявили одного должника. Судебным приставом-исполнителем составлен акт о наложении ареста на транспортное средство в отношении владельца, имеющего значительную задолженность по неуплате административных штрафов в области дорожного движения (он составил более 500 тысяч рублей) в счет погашения имеющегося долга», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что несвоевременная уплата штрафа влечет за собой дополнительное административное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

«Своевременно оплаченный штраф позволит избежать более сурового наказания. Неоплаченные штрафы передаются на взыскание в службу судебных приставов-исполнителей, которые могут наложить запрет на выезд за пределы Российской Федерации, на перерегистрацию ваших автомобилей или арест банковского счета», – заключается в материале.